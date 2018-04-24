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08:21 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге изменили график проведения репетиций парада Победы

В Екатеринбурге 24 апреля отменили репетицию парада Победы, которая должна была начаться в 09:00 в микрорайоне Вторчермет, сообщили в мэрии.

Там планировалась отработка движения колонн боевой техники, в связи с чем должны были перекрываться несколько улиц. Однако теперь решено, что сегодня будут репетировать пешую часть и что проводиться это мероприятие будет в центре, уточнили в мэрии.

Более подробная информация будет известна чуть позже.

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