В Екатеринбурге изменили график проведения репетиций парада Победы
В Екатеринбурге 24 апреля отменили репетицию парада Победы, которая должна была начаться в 09:00 в микрорайоне Вторчермет, сообщили в мэрии.
В Екатеринбурге 24 апреля отменили репетицию парада Победы, которая должна была начаться в 09:00 в микрорайоне Вторчермет, сообщили в мэрии.
Там планировалась отработка движения колонн боевой техники, в связи с чем должны были перекрываться несколько улиц. Однако теперь решено, что сегодня будут репетировать пешую часть и что проводиться это мероприятие будет в центре, уточнили в мэрии.
Более подробная информация будет известна чуть позже.