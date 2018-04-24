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09:59 (мск), источник: РИА Крым

Опасные аттракционы: суд закрыл в Севастополе «Академию шпионажа»

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Севастополя приостановил деятельность центра экстремальных аттракционов «Академия шпионажа», который находится на набережной Назукина в Балаклаве.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о нежилом здании и ряде сооружений общей площадью более 4 тыс кв м, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС установили, что объект эксплуатируется с нарушениями. В частности, был изменен класс функциональной пожарной опасности здания без проведения экспертизы проектной документации. Кроме того, большая часть помещений не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае загорания.

К тому же, добавили в пресс-службе, в центре не соблюдены нормативы эвакуационных проходов, а в поэтажных коридорах находятся различные материалы и предметы.

«Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах. Не определен порядок и не проводятся работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов. Допускается ненадлежащее проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками. Талоны (допуски) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию трех аттракционов не оформлены», — констатировали в пресс-службе.

Кроме того, в центре выявлены нарушения градостроительного, санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.

В отношении юридических и должностных лиц «Академии шпионажа» возбуждены три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также по ч. 1 ст. 11.3 Закона Севастополя «Об административных правонарушениях» (нарушение требований безопасной эксплуатации аттракционов). Они направлены для рассмотрения в органы контроля.

Ранее в прокуратуре Севастополя рассказали, что в городе в ходе проверки пожарной безопасности выявлены 63 торгового-развлекательных комплекса, которые эксплуатируются с нарушениями.

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