Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала бунт в Армении и отставку премьера
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
08:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

GGG о бое с Мартиросяном: легкой прогулки не предвидится

Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном «забыл» о мексиканце Сауле Альваресе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян утром во вторник по времени Астаны провели обмен взглядами перед очным боем.

Читайте также
Мартиросян дал обещание перед боем с Головкиным

Поединок Головкин — Мартиросян состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Этот бой заменит встречу GGG с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, которая сорвалась по вине мексиканского боксера, попавшегося на допинге в феврале и дисквалифицированного на полгода.

Нынешний соперник казахстанца провел на ринге 40 боев, из которых три проиграл, причем проиграны Мартиросяном были три его последних боя кряду. Несмотря на это, Головкин с уважением относится к будущему оппоненту и не считает, что встреча с Мартиросяном станет для него легкой прогулкой.

«Я знаю Ванеса уже очень давно — наверное, еще с 2004 года, с Олимпийских игр: он очень хороший, сильный и опытный боец, у него хороший стиль и сильная команда, — сказал Головкин журналистам. — Я уважаю его, он хороший парень из Калифорнии, большой парень, он не будет отступать — взгляните на него. Многие люди говорят, что это легкий бой, но это не так. Сто процентов, что этот бой не будет легким. Это бокс, никто не знает, что будет», — добавил чемпион мира по версии четырех из пяти организаций в среднем весе.

При этом казахстанец сразу же заявил, что не хочет в настоящее время отвечать на вопросы о своей возможной встрече с «Канело» после того, как тот отбудет срок дисквалификации. Дав понять, что на эту тему сможет говорить тогда, когда мексиканский боксер снова станет легален.

Он также отметил, что бой с Мартиросяном поможет ему не застаиваться без поединков и не ждать осени, что было вполне возможным вариантом после положительных допинг-проб мексиканца.

«Я верю в мой стиль, силу и свою победу», — резюмировал Головкин.

В свою очередь, Мартиросян заявил, что не намерен отсиживаться в защите в поединке против Головкина 5 мая.

«Прежних оппонентов мне приходилось преследовать, потому что они от меня бегали. За Головкиным мне гнаться не придется. Посмотрим, что сделает GGG, когда отведает мою правую, потому что за ней ему “прилетит” еще одна. Я знаю, что он будет идти вперед и не боюсь получать удары», — сказал американский боксер.

Он отметил, что пока ни у одного оппонента Головкина не хватало духа стоять прямо перед ним и доводить свои удары до цели. Мартиросян уверен, что будет первым, кому это удастся сделать — и считает своим преимуществом тактику, согласно которой они с Головкиным пойдут в размен ударами.

Все новости региона
 Перед Елбасы будет неловко: Сагинтаев предупредил Шукеева
Загадочный мужчина расстрелял собак в Караганде
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь