GGG о бое с Мартиросяном: легкой прогулки не предвидится

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян утром во вторник по времени Астаны провели обмен взглядами перед очным боем.

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Поединок Головкин — Мартиросян состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Этот бой заменит встречу GGG с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, которая сорвалась по вине мексиканского боксера, попавшегося на допинге в феврале и дисквалифицированного на полгода.

Нынешний соперник казахстанца провел на ринге 40 боев, из которых три проиграл, причем проиграны Мартиросяном были три его последних боя кряду. Несмотря на это, Головкин с уважением относится к будущему оппоненту и не считает, что встреча с Мартиросяном станет для него легкой прогулкой.

«Я знаю Ванеса уже очень давно — наверное, еще с 2004 года, с Олимпийских игр: он очень хороший, сильный и опытный боец, у него хороший стиль и сильная команда, — сказал Головкин журналистам. — Я уважаю его, он хороший парень из Калифорнии, большой парень, он не будет отступать — взгляните на него. Многие люди говорят, что это легкий бой, но это не так. Сто процентов, что этот бой не будет легким. Это бокс, никто не знает, что будет», — добавил чемпион мира по версии четырех из пяти организаций в среднем весе.

При этом казахстанец сразу же заявил, что не хочет в настоящее время отвечать на вопросы о своей возможной встрече с «Канело» после того, как тот отбудет срок дисквалификации. Дав понять, что на эту тему сможет говорить тогда, когда мексиканский боксер снова станет легален.

Он также отметил, что бой с Мартиросяном поможет ему не застаиваться без поединков и не ждать осени, что было вполне возможным вариантом после положительных допинг-проб мексиканца.

«Я верю в мой стиль, силу и свою победу», — резюмировал Головкин.

В свою очередь, Мартиросян заявил, что не намерен отсиживаться в защите в поединке против Головкина 5 мая.

«Прежних оппонентов мне приходилось преследовать, потому что они от меня бегали. За Головкиным мне гнаться не придется. Посмотрим, что сделает GGG, когда отведает мою правую, потому что за ней ему “прилетит” еще одна. Я знаю, что он будет идти вперед и не боюсь получать удары», — сказал американский боксер.