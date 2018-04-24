Гибель 52 человек в автобусе: водителям вновь продлили арест

Источник: Tengrinews

Водителям сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 человека, продлили арест еще на месяц, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

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«Постановлением от 21 апреля 2018 года продлили санкцию до 24 мая в отношении Танатова, Пернебекова, Кыргызбаева. Пока идет досудебное расследование», — сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжахан Бисенова.

Напомним, Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев, Барат Танатов были задержаны 24 января 2018 года по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 УК РК. Задержанным вменяют нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Ранее суд в Актобе санкционировал арест троих водителей автобуса на два месяца, в марте арест был продлен еще на месяц.

Как ранее информировали в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса.