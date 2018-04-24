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08:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мировая звезда MMA Хабиб Нурмагомедов посетит бой Емельяненко на Урале

Спортсмен принял приглашение промоутероской компании RCC Boxing Promotions.

В Екатеринбург прилетит действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посмотреть на поединок россиянина Александра Емельяненко. Об этом во вторник, 24 апреля, заявили «АиФ-Урал» организаторы турнира по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship.

Отмечается, что спортсмен проведет в уральской столице два дня и кроме посещения турнира MMA планирует посетить строящуюся Академию единоборств. «Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулман Нурмагомедов», — сообщили организаторы мероприятия.

Российский спортсмен MMA намерен в уральской столице посмотреть на главный поединок вечера смешанных единоборств, где в поединке сойдутся россиянин Александр Емельяненко против бразильского бойца UFC Габриэля Гонзаги. Кроме того, Хабибу Нурмугамедову выдастся возможность посмотреть также на бой непобедимого «Уральского Халка» Ивана Штыркова, который выйдет на октагон против другого бразильца Джеримо Дос Сантоса.

Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship пройдет 5 мая на арене КРК «Уралец». Всего на турнире пройдет 10 поединков с участием бойцов из России, Хорватии и Бразилии.

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