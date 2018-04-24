Дожди со снегом задержатся на Южном Урале еще на 2 дня

Конец апреля, похоже, тоже не порадует весенним теплом. Сегодня рано утром моросящий дождь перешел в мокрый снег. Правда, шел он не долго, но синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится в регионе как минимум еще двое суток.

По сведениям челябинского Гидрометцентра, 24 апреля на Южном Урале будет облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром на дорогах гололедица. Сегодня днем потеплеет до +3 +8, на юге области до +12. В Челябинске также будет идти дождь, переходящий в мокрый снег, воздух на улице прогреется до +6+8 градусов.