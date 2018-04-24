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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев пригласили на обсуждение дизайн-регламента города

Мероприятие пройдет в культурно-образовательном центре УАиГ.

Общественный совет при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области приглашает всех воронежцев на обсуждения дизайн-регламента города. Горожане встретятся с представителями управления главного архитектора администрации Воронежа, предпринимательского сообщества, архитекторами и общественниками. Информация об этом появилась в официальной группе общественного совета УАиГ в понедельник, 23 апреля.

Все желающие могут поучаствовать в открытом обсуждении в среду, 25 апреля, в 19:00 по адресу улица Кольцовская, 24, второй этаж. Культурно-образовательный центр УАиГ.

Напомним, разработку дизайн-регламента, согласно которому фасады домов и вывески на главных улицах города должны быть в одном стиле, начали еще в 2014 году. Весной 2015 Гордума внесла соответствующие изменения в правила благоустройства территорий. Тогда и был утверждён список магистральных улиц, для которых муниципалитет разрабатывает дизайн фасада. Все, что не вписывается в этот дизайн, должно быть переделано или совсем убрано.

Не все воронежцы отнеслись к проекту положительно. Еще в 2016 году велись разговоры о том, что проект нарушает права бизнесменов. Предприниматели расценили дизайн-регламент как необоснованное требование перечисления денег со стороны органов исполнительной власти.

Тем не менее управление главного архитектора вместе с управами районов продолжает работу по введению дизайн-регламента в городе. Только за период 2016-го — 1 квартал 2017 года утвердили развертки 50 улиц с отображением всех расположенных на них зданий, общегородских территорий, крупных городских магистралей и значимых в архитектурном отношении объектов.

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