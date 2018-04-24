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08:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Левада-центр»: более 60% россиян тревожатся из-за роста цен

Согласно результатам опроса «Левада-центра», 63% россиян назвали рост цен наиболее тревожной проблемой, еще 47% граждан обеспокоены бедностью.

Источник: РИА "Новости"

Респондентам необходимо было ответить на вопрос «Какие из существующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?».

Еще 40% участников опроса переживают из-за роста безработицы, 38% россиян назвали острой проблемой коррупцию и взяточничество.

Кроме того, 35% граждан считают тревожной проблемой «кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства». Треть респондентов убеждены, что острой проблемой является «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов». 26% россиян заявили, что наибольшим поводом для беспокойства для них является «недоступность многих видов медицинского обслуживания», сообщает «Интерфакс».

Опрос проводился в период с 19 по 23 января 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование было проведено на дому у респондентов методом личного интервью.

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