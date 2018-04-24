«Левада-центр»: более 60% россиян тревожатся из-за роста цен

Источник: РИА "Новости"

Респондентам необходимо было ответить на вопрос «Какие из существующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?».

Еще 40% участников опроса переживают из-за роста безработицы, 38% россиян назвали острой проблемой коррупцию и взяточничество.

Кроме того, 35% граждан считают тревожной проблемой «кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства». Треть респондентов убеждены, что острой проблемой является «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов». 26% россиян заявили, что наибольшим поводом для беспокойства для них является «недоступность многих видов медицинского обслуживания», сообщает «Интерфакс».