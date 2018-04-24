Арменка из «Реальных пацанов» проиграл суд чиновникам Прикамья

Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не смог оспорить приговор суда, который в марте приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Его обвинили в уголовном преступлении — в том, что он пытался путем обмана нанести ущерб в крупном размере городскому бюджету.

— Актер рассказал, что в суде даже не стали рассматривать показания свидетелей, — сообщает издание eg.ru. — Само заседание, как утверждает Бежанян, продлилось всего 15 минут. Актер по-прежнему настаивает на том, что ни в чем не виновен.

Напомним, в 2013 году актер, а по совместительству и осинский предприниматель, выиграл на торгах право аренды на земельный участок, который в 2015 году разделил на 3 земельных участка — на 6 соток и два участка на 7 соток. Эти участки предназначались для комплексной жилой застройки. Срок аренды заканчивался в июле 2016 года, после чего земельные участки вновь могли быть выставлены на торги. Арендатор был вправе получить земельные участки без проведения аукциона на новый срок за копеечную арендную плату, если до окончания срока договоров начнет строиться и зарегистрирует объекты незавершенного строительства.