Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Что будет, если «закончились права»
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Министры иностранных дел стран G7 сделали заявление о России
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Дочь Скрипаля удалила все фото с отцом и сбежала в Москву - СМИ
Гурцкая: «Врачи обнаружили у меня рак»
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Арменка из «Реальных пацанов» проиграл суд чиновникам Прикамья

Его апелляцию не удовлетворили.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не смог оспорить приговор суда, который в марте приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Его обвинили в уголовном преступлении — в том, что он пытался путем обмана нанести ущерб в крупном размере городскому бюджету.

Читайте также
Суд вынес приговор «Арменке» из «Реальных пацанов»

— Актер рассказал, что в суде даже не стали рассматривать показания свидетелей, — сообщает издание eg.ru. — Само заседание, как утверждает Бежанян, продлилось всего 15 минут. Актер по-прежнему настаивает на том, что ни в чем не виновен.

Напомним, в 2013 году актер, а по совместительству и осинский предприниматель, выиграл на торгах право аренды на земельный участок, который в 2015 году разделил на 3 земельных участка — на 6 соток и два участка на 7 соток. Эти участки предназначались для комплексной жилой застройки. Срок аренды заканчивался в июле 2016 года, после чего земельные участки вновь могли быть выставлены на торги. Арендатор был вправе получить земельные участки без проведения аукциона на новый срок за копеечную арендную плату, если до окончания срока договоров начнет строиться и зарегистрирует объекты незавершенного строительства.

Актер-предприниматель так и сделал — ему удалось поставить на кадастровой учет объекты незавершенного строительства и зарегистрировать право собственности на них. В результате размер арендной платы составил всего 928 рублей за три земельных участка в год. По заключению эксперта, бюджет за три года мог недополучить около 338 тысяч рублей.

Все новости региона
 Фотограф выложил в Сеть обнаженную съемку Ксении Собчак в стиле садо-мазо
Как отрастить бороду в домашних условиях
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Постоянно звонящий по телефону Трамп озадачил Белый дом
Роскомнадзор расширяет возможности ограничения доступа к сайтам
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь