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09:27 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове ожидаются заморозки

24 апреля в Ростове-на-Дону будет преимущественно солнечная погода, температура воздуха, по сообщению синоптиков, составит +14..+16 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 47% 769 мм рт. ст. 4 м/с

К вечеру прогнозируется дождь.

А вот ночью по южной половине области ожидаются заморозки до -2 градусов. Из-за этого специалисты прогнозируют чрезвычайные ситуации и происшествия, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Тем не менее, к концу недели температура воздуха снова повысится до +23 градусов днем.

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