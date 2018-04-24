В Ростове ожидаются заморозки

24 апреля в Ростове-на-Дону будет преимущественно солнечная погода, температура воздуха, по сообщению синоптиков, составит +14..+16 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.
Сейчас в Вашингтоне:Вашингтон:+13°47%769 мм рт. ст.4 м/с
К вечеру прогнозируется дождь.
А вот ночью по южной половине области ожидаются заморозки до -2 градусов. Из-за этого специалисты прогнозируют чрезвычайные ситуации и происшествия, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Тем не менее, к концу недели температура воздуха снова повысится до +23 градусов днем.