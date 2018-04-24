Воронежские дошколята приняли участие в танцевальном фестивале
Свои номера представили малыши из 17 детсадов Ленинского района.
Свои номера представили малыши из 17 детсадов Ленинского района.
23 апреля на базе спорткомплекса «Энергия» прошел районный танцевальный фестиваль среди дошколят Ленинского района. Воспитанники 17 детсадов показали 25 хореографических номеров, 13 команд стали лауреатами фестиваля.
— Каждая команда подготовила для выступления великолепные сценические костюмы согласно сюжетной линии своего номера, — рассказали в управе Ленинского района. — Фестиваль проводится уже шестой год и способствует повышению уровня танцевального мастерства воспитанников дошкольных учреждений, выявлению и поддержке юных талантов.
Все участники получили грамоты управы Ленинского района, а лауреаты — награды управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.