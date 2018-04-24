Воронежские дошколята приняли участие в танцевальном фестивале

— Каждая команда подготовила для выступления великолепные сценические костюмы согласно сюжетной линии своего номера, — рассказали в управе Ленинского района. — Фестиваль проводится уже шестой год и способствует повышению уровня танцевального мастерства воспитанников дошкольных учреждений, выявлению и поддержке юных талантов.