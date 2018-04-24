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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские дошколята приняли участие в танцевальном фестивале

Свои номера представили малыши из 17 детсадов Ленинского района.

Источник: управа Ленинского района

23 апреля на базе спорткомплекса «Энергия» прошел районный танцевальный фестиваль среди дошколят Ленинского района. Воспитанники 17 детсадов показали 25 хореографических номеров, 13 команд стали лауреатами фестиваля.

— Каждая команда подготовила для выступления великолепные сценические костюмы согласно сюжетной линии своего номера, — рассказали в управе Ленинского района. — Фестиваль проводится уже шестой год и способствует повышению уровня танцевального мастерства воспитанников дошкольных учреждений, выявлению и поддержке юных талантов.

Все участники получили грамоты управы Ленинского района, а лауреаты — награды управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

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