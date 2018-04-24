Путин присвоил Николаю Карполю звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин подписал 23 апреля указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю.

Накануне под руководством известного специалиста свердловчанки в пятый раз в истории выиграли бронзовые медали национального чемпионата, а 1-го мая заслуженному тренеру СССР и России исполнится 80 лет, передает «Уралинформбюро».

Одним из первых с присвоением почетного звания Карполя поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Эта высокая награда — признание ваших выдающихся заслуг в российском спорте, вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека преданно следуете своему призванию — тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть вашим земляком и современником. Именно такие люди, как вы, создают и приумножают славу Урала».

Николай Карполь является самым титулованным наставником волейбольных команд в мире. Со сборной СССР он дважды выиграл Олимпийские игры (1980, 1988) и один раз чемпионат мира (1990), со сборной России — дважды серебряные олимпийские медали (2000, 2004) и трижды бронзовые награды мировых первенств (1994, 1998, 2002). «Уралочка» под руководством Карполя 11 раз выиграла чемпионат СССР, 14 раз — чемпионат России и 8 раз — Кубок европейских чемпионов.