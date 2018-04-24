В Кавказском заповеднике родились кабанята
В апреле вольерный комплекс Кавказского заповедника напоминает ясельную группу. На днях здесь появились маленькие енотики, а в выходные на свет появились дикие свинки.
В апреле вольерный комплекс Кавказского заповедника напоминает ясельную группу. На днях здесь появились маленькие енотики, а в выходные на свет появились дикие свинки.
— Сразу два кабанчика Тетуша и Торпеда дали потомство. Им осталось найти хозяев и придумать имена, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Этих зверят можно взять под опеку и помогать животным деньгами на питание, содержание, витамины и игрушки. Годовое содержание кабана (в заповеднике) обойдется его опекуну 54 тысячи в год.