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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кавказском заповеднике родились кабанята

В апреле вольерный комплекс Кавказского заповедника напоминает ясельную группу. На днях здесь появились маленькие енотики, а в выходные на свет появились дикие свинки.

— Сразу два кабанчика Тетуша и Торпеда дали потомство. Им осталось найти хозяев и придумать имена, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника.

Этих зверят можно взять под опеку и помогать животным деньгами на питание, содержание, витамины и игрушки. Годовое содержание кабана (в заповеднике) обойдется его опекуну 54 тысячи в год.

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