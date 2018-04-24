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18:22 (мск), источник: Калининград.Ru

С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение

С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение.

Источник: Калининград.Ru

Такая мера необходима из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

В целях безопасности одностороннее движение на участках улицы Портовой будут вводить поэтапно в период с 29 апреля по 1 октября:

— при проведении I этапа работ одностороннее движение введут на участке улицы Портовой от ул. Транспортной до ул. Дамбовой 3-й.

— при проведении II этапа работ одностороннее движение организуют на участке от ул. Дамбовой 3-й до ул. Железнодорожной.

— при проведении III этапа работ по ремонту ул. Портовой одностороннее движение введут на участке от Ленинского проспекта до ул. Железнодорожной.

При проведении I и II этапов работ по ремонту дороги на улице Портовой изменят схему движения автобусного маршрута № 4. Его направят по улицам Железнодорожной, Суворова, Транспортной и далее согласно схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Ремонт дорожного покрытия по улице Портовой проводят в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяжённость участка — 3,74 км, подрядчик — ООО СП «Балтдормостстрой», стоимость работ по контракту — 65,6 млн рублей.

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