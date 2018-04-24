С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение
С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение.
С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение.
Такая мера необходима
В целях безопасности одностороннее движение на участках улицы Портовой будут вводить поэтапно в период с 29 апреля по 1 октября:
— при проведении I этапа работ одностороннее движение введут на участке улицы Портовой от ул. Транспортной до ул. Дамбовой 3-й.
— при проведении II этапа работ одностороннее движение организуют на участке от ул. Дамбовой 3-й до ул. Железнодорожной.
— при проведении III этапа работ по ремонту ул. Портовой одностороннее движение введут на участке от Ленинского проспекта до ул. Железнодорожной.
При проведении I и II этапов работ по ремонту дороги на улице Портовой изменят схему движения автобусного маршрута № 4. Его направят по улицам Железнодорожной, Суворова, Транспортной и далее согласно схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.
Ремонт дорожного покрытия по улице Портовой проводят в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяжённость участка — 3,74 км, подрядчик — ООО СП «Балтдормостстрой», стоимость работ по контракту — 65,6 млн рублей.