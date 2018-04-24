С 29 апреля на улице Портовой в Калининграде временно введут одностороннее движение.

Источник: Калининград.Ru

Такая мера необходима из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

В целях безопасности одностороннее движение на участках улицы Портовой будут вводить поэтапно в период с 29 апреля по 1 октября:

— при проведении I этапа работ одностороннее движение введут на участке улицы Портовой от ул. Транспортной до ул. Дамбовой 3-й.

— при проведении II этапа работ одностороннее движение организуют на участке от ул. Дамбовой 3-й до ул. Железнодорожной.

— при проведении III этапа работ по ремонту ул. Портовой одностороннее движение введут на участке от Ленинского проспекта до ул. Железнодорожной.

При проведении I и II этапов работ по ремонту дороги на улице Портовой изменят схему движения автобусного маршрута № 4. Его направят по улицам Железнодорожной, Суворова, Транспортной и далее согласно схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.