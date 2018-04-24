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09:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже до 26 апреля запретили парковку у Кольцовского сквера

Ограничение связано с обновлением зеленых насаждений.

Источник: РИА "Воронеж"

Парковку автомобилей у Кольцовского сквера запретили с 20:00 понедельника, 23 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Запрет будет действовать до 16:00 четверга, 26 апреля.

Оставлять свой автотранспорт на время ограничения нельзя со стороны кафе «Буфет». Как пояснили в администрации, меру ввели в связи с обновлением зеленых насаждений на особо охраняемой территории — памятнике природы областного значения «Кольцовский сквер».

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