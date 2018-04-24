В Воронеже до 26 апреля запретили парковку у Кольцовского сквера

Парковку автомобилей у Кольцовского сквера запретили с 20:00 понедельника, 23 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Запрет будет действовать до 16:00 четверга, 26 апреля.



Оставлять свой автотранспорт на время ограничения нельзя со стороны кафе «Буфет». Как пояснили в администрации, меру ввели в связи с обновлением зеленых насаждений на особо охраняемой территории — памятнике природы областного значения «Кольцовский сквер».