Радика Юльякшина хотят отправить в армию
Забавный инцидент случился в Татарстане.
Забавный инцидент случился в Татарстане.
Известного башкирского певца Радика Юльякшина в Татарстане пообещали по блату отправить в армию в 29 лет, сообщает портал «Бизнес Онлайн».
Дело в том, что недавно 29-летний заслуженный артист Башкирии по
Силовик в шутку пообещал пристроить 29-летнего певца в ряды Вооруженных сил России по своему блату. После этого прокурор вручил артисту награду «Самый популярный певец».
К слову, в тот день на церемонии TMTV награждали и других популярных в Башкирии певцов. Например, знаменитый «друг» Радика Юльякшина Салават Фатхетдинов получил почетное звание «Певец года». В конце