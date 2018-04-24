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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Радика Юльякшина хотят отправить в армию

Забавный инцидент случился в Татарстане.

Известного башкирского певца Радика Юльякшина в Татарстане пообещали по блату отправить в армию в 29 лет, сообщает портал «Бизнес Онлайн».

Дело в том, что недавно 29-летний заслуженный артист Башкирии по какой-то неизвестной причине не отслужил в рядах армии. В разгар призывного периода со сцены концертного зала этот факт ему припомнил прокурор Кукморского района Татарстана.

Силовик в шутку пообещал пристроить 29-летнего певца в ряды Вооруженных сил России по своему блату. После этого прокурор вручил артисту награду «Самый популярный певец».

К слову, в тот день на церемонии TMTV награждали и других популярных в Башкирии певцов. Например, знаменитый «друг» Радика Юльякшина Салават Фатхетдинов получил почетное звание «Певец года». В конце Салават-обый начал исполнять песню «Киләчәкне яшим сагынып». К нему присоединились все участники торжества, кроме Радика Юльякшина. По всей видимости, артисты до сих пор не смогли найти общий язык.

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