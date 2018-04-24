Радика Юльякшина хотят отправить в армию

Известного башкирского певца Радика Юльякшина в Татарстане пообещали по блату отправить в армию в 29 лет, сообщает портал «Бизнес Онлайн».

Дело в том, что недавно 29-летний заслуженный артист Башкирии по какой-то неизвестной причине не отслужил в рядах армии. В разгар призывного периода со сцены концертного зала этот факт ему припомнил прокурор Кукморского района Татарстана.

Силовик в шутку пообещал пристроить 29-летнего певца в ряды Вооруженных сил России по своему блату. После этого прокурор вручил артисту награду «Самый популярный певец».