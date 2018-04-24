На Кубани с середины рабочей недели ожидается безоблачная погода
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 24 апреля в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 24 апреля в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.
Ветер западного и
В Краснодаре днем потеплеет до +20°С, ночью температура понизится до +9°С. Начиная с завтрашнего дня в краевой столице будет безоблачно. К пятнице отметки термометров покажут +27°С.
В Краснодарском крае дожди прекратятся с 26 апреля. Температура воздуха +20−25°С, местами до +27°С. На Черноморском побережье без осадков.