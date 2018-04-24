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10:52 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани с середины рабочей недели ожидается безоблачная погода

Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 24 апреля в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 47% 768 мм рт. ст. 5 м/с

Ветер западного и юго-западного направлений с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9°С, местами по востоку края возможно похолодание до 0 °C, днем отметки термометров поднимутся до 16−21°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре днем потеплеет до +20°С, ночью температура понизится до +9°С. Начиная с завтрашнего дня в краевой столице будет безоблачно. К пятнице отметки термометров покажут +27°С.

В Краснодарском крае дожди прекратятся с 26 апреля. Температура воздуха +20−25°С, местами до +27°С. На Черноморском побережье без осадков.

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