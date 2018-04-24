На Кубани с середины рабочей недели ожидается безоблачная погода

Ветер западного и юго-западного направлений с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9°С, местами по востоку края возможно похолодание до 0 °C, днем отметки термометров поднимутся до 16−21°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре днем потеплеет до +20°С, ночью температура понизится до +9°С. Начиная с завтрашнего дня в краевой столице будет безоблачно. К пятнице отметки термометров покажут +27°С.