Книжная ярмарка в Симферополе будет перенесена до 1 октября
Речь идет о книжной ярмарке, которая работает на площади у Дворца культуры профсоюзов.
Речь идет о книжной ярмарке, которая работает на площади у Дворца культуры профсоюзов.
Книжная ярмарка, работающая на площади у Дворца культуры профсоюзов в крымской столице, будет там функционировать до октября текущего года, передает
«Книжная ярмарка продолжит свою работу на прежнем месте до 1 октября. До 1 июня граждане, осуществляющие торговую деятельность, должны определиться с вариантом размещения и предоставить нам эту информацию», — отметил он.
Лукашев также рассказал об условиях, которым должны следовать предприниматели. Среди них: единый стиль оформления торговых мест, а также поддержка санитарного порядка и заключение договоров на вывоз ТКО.