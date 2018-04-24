Книжная ярмарка в Симферополе будет перенесена до 1 октября

Книжная ярмарка, работающая на площади у Дворца культуры профсоюзов в крымской столице, будет там функционировать до октября текущего года, передает пресс-служба администрации Симферополя, ссылаясь на главу ведомства Игоря Лукашева.

«Книжная ярмарка продолжит свою работу на прежнем месте до 1 октября. До 1 июня граждане, осуществляющие торговую деятельность, должны определиться с вариантом размещения и предоставить нам эту информацию», — отметил он.