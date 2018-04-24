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10:00 (мск), источник: АиФ Крым

Книжная ярмарка в Симферополе будет перенесена до 1 октября

Речь идет о книжной ярмарке, которая работает на площади у Дворца культуры профсоюзов.

Книжная ярмарка, работающая на площади у Дворца культуры профсоюзов в крымской столице, будет там функционировать до октября текущего года, передает пресс-служба администрации Симферополя, ссылаясь на главу ведомства Игоря Лукашева.

«Книжная ярмарка продолжит свою работу на прежнем месте до 1 октября. До 1 июня граждане, осуществляющие торговую деятельность, должны определиться с вариантом размещения и предоставить нам эту информацию», — отметил он.

Лукашев также рассказал об условиях, которым должны следовать предприниматели. Среди них: единый стиль оформления торговых мест, а также поддержка санитарного порядка и заключение договоров на вывоз ТКО.

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