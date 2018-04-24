В Калининградской области начнут раздавать Георгиевские ленточки
В Калининградской области 24 апреля начнут раздавать Георгиевские ленточки, сообщает
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В Калининградской области 24 апреля начнут раздавать Георгиевские ленточки, сообщает
В Калининграде в этот день пройдет флешмоб, во время которого молодежь выстроится в слово «Победа». Всех желающих пригласят станцевать вальс. Начало акции — в 16.00.
«После каждый день до 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям области ленточки», — сообщили в правительстве.
Всего в облцентре и городах области планируют раздать 30 тысяч лент.