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09:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ИП Каргин запустил бесплатный «челночный» маршрут от ул. Федосеенко до Торфопредприятия в Нижнем Новгороде с 24 апреля

ИП Каргин запустил бесплатный «челночный» маршрут от ул. Федосеенко до Торфопредприятия в Нижнем Новгороде с 24 апреля 2018 года. Об этом сообщается в группе частного перевозчика в социальной сети.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, с 24 апреля предприниматель запускает «челнок» по маршруту «ул. Федосеенко — Торфопредприятие» с бесплатной пересадкой. Проездные на маршруте также действительны.

Корреспонденту НИА «Нижний Новгород» в департаменте транспорта пояснили, что был издан приказ о необходимости организации перевозок пассажиров до Торфопредприятия (автобусы Т-71 ИП Каргин следуют по маршруту от пл. Свободы до ул. Федосеенко) в связи с расторжением договора в одностороннем порядке с другим перевозчиком Т-71 Комраковым (автобусы, которые обслуживает Комраков, следуют по маршруту пл. Свободы-ул. Федосеенко-Торфопредприятие).

Маршрут ИП Каргин будет продлен с 24 апреля. Часть автобусов будет ездить только до ул. Федосеенко, часть будет доезжать до Торфопредприятия. Платить за проезд на участке от ул. Федосеенко до Торфопредприятия пассажирам не придется. На данный момент принято решение, что до Торфопредприятия автобусы будут ездить с интервалом 15 минут. Кроме того, до конечной остановки «Торфопредприятие» также ездит социальный автобус № 6 МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Напомним, Александр Комраков сказал о том, что он продолжает работать на маршруте Т-71 в связи с тем, что уведомлений о расторжении договора он не получал. Напомним также, что на брифинге 12 апреля 2018 года глава города Владимир Панов сообщил, что мэрия намерена расторгнуть договор на осуществление перевозок по маршруту Т-71 с предпринимателем Комраковым.

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