Масштабная ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде

Источник: Нижегородская правда

По информации ведомства, в мероприятии примут участие 74 предприятия и организации из Нижнего Новгорода и 3 профессиональных образовательных учреждения.

Для соискателей будет представлено около 3 тысяч вакансий. Наибольшую потребность работодатели заявили в специалистах инженерно-технических профессий.

Работодателям требуются специалисты в различных отраслях: промышленном производстве, торговле, машиностроении, а также в сфере услуг, общественного питания, транспорта и связи. Представлены вакансии в области научных исследований.

Требуются инженеры-программисты, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, мерчендайзеры, повара, пекари, кладовщики.

Предприятиями и организациями области заявлен высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры по профессиям «фрезеровщик», «электромонтер», «сборщик», «наладчик оборудования», «слесарь механосборочных работ», «электрогазосварщик», «рихтовщик кузовов».

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 22 000 рублей.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений по трудоустройству — «программист 1С», «начальник сектора в области разработки радиоэлектронной аппаратуры», «ведущий инженер-программист отдела разработки и сопровождения информационных систем», «менеджер по продаже недвижимости», «риелтор».

На ярмарке у соискателей будет возможность пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций, получить помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомиться с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.

Соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить консультационный пункт «Равные права — равные возможности».