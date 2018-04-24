Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Что будет, если «закончились права»
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Валерий Сюткин показал, как выглядел в детстве
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Масштабная ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде

26 апреля с 10.00 до 13.00 в центре занятости населения города Нижнего Новгорода пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

По информации ведомства, в мероприятии примут участие 74 предприятия и организации из Нижнего Новгорода и 3 профессиональных образовательных учреждения.

Для соискателей будет представлено около 3 тысяч вакансий. Наибольшую потребность работодатели заявили в специалистах инженерно-технических профессий.

Работодателям требуются специалисты в различных отраслях: промышленном производстве, торговле, машиностроении, а также в сфере услуг, общественного питания, транспорта и связи. Представлены вакансии в области научных исследований.

Требуются инженеры-программисты, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, мерчендайзеры, повара, пекари, кладовщики.

Предприятиями и организациями области заявлен высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры по профессиям «фрезеровщик», «электромонтер», «сборщик», «наладчик оборудования», «слесарь механосборочных работ», «электрогазосварщик», «рихтовщик кузовов».

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 22 000 рублей.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений по трудоустройству — «программист 1С», «начальник сектора в области разработки радиоэлектронной аппаратуры», «ведущий инженер-программист отдела разработки и сопровождения информационных систем», «менеджер по продаже недвижимости», «риелтор».

На ярмарке у соискателей будет возможность пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций, получить помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомиться с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.

Соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить консультационный пункт «Равные права — равные возможности».

Для работодателей будет проведено заседание круглого стола «Партнер», где участники рассмотрят вопросы повышения эффективности трудоустройства граждан и подбора кадров для предприятий и организаций области.

Все новости региона
 Репетиция ЧМ-2018. Опубликована схема движения во время второго матча на &#
Большегрузам запретят ездить по федеральным трассам
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Пять открытий, в которые трудно поверить
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей
СМИ уличили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО
Нефти не хватает: зачем Минфину дополнительные 200 млрд в долг?
Ученые рассказали, чем пахнет атмосфера Урана
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь