В Перми на двух перекрестках запретят левые повороты

Источник: Комсомольская правда

На пересечении улиц Мира и Космонавта Леонова с 28 апреля будет запрещен левый поворот с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов, сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Для совершения данного маневра будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка.

Также левый поворот будет запрещен на пересечении улиц Мира и Советской Армии — с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов. В этом месте будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка. Кроме того, введут фазу «отсечки» для совершения безопасного левого поворота с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов.

Причиной изменений стало большое количество дорожно-транспортных происшествий на этих перекрестках.