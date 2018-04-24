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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми на двух перекрестках запретят левые повороты

На улице Мира изменят схему движения.

Источник: Комсомольская правда

На пересечении улиц Мира и Космонавта Леонова с 28 апреля будет запрещен левый поворот с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов, сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Для совершения данного маневра будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка.

Также левый поворот будет запрещен на пересечении улиц Мира и Советской Армии — с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов. В этом месте будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка. Кроме того, введут фазу «отсечки» для совершения безопасного левого поворота с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов.

Причиной изменений стало большое количество дорожно-транспортных происшествий на этих перекрестках.

Новую схему организации дорожного движения утвердили на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми совместно с отделом ГИБДД по городу Перми.

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