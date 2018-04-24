Теперь омичи могут официально жаловаться мэрии в соцсетях

В последнее время жалобы омичей, опубликованные в крупных городских пабликах в социальных сетях, действуют на чиновников доходчивее, чем обычные заявления в администрацию. Проблемы, о которых люди рассказывают большой аудитории, решаются значительно оперативнее.

Мэрия решила взять ситуацию под контроль. Теперь рассказывать о волнующих им вещах, омичи смогут официально. В группе омской мэрии можно оставить пост с хэштегом #жалоба55. В тексте жалобы надо подробно описать проблему, к посту лучше прикрепить документы или фотографии. Также сообщается, что материалы от анонимных авторов рассматриваться не будут.