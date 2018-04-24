В Волгограде состоятся две репетиции парада Победы
Репетиции пройдут 3 и 5 мая на площади Павших Борцов в 19 часов.
Репетиции пройдут 3 и 5 мая на площади Павших Борцов в 19 часов.
Напомним, в военном параде в честь 73-летия победы в Великой Отечественной войне примут участие более 30 единиц техники ЮВО.
В составе механизированных колон по площади Павших борцов пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», Камазы 5350 с личным составом и 120-мм минометами, а так же исторические автомобили «Виллис», Газ, мотоцикл времен ВОВ М-72, — сообщили РИАЦ в
— Кроме того, в параде примут участие около 1500 солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, а также курсантов академии МВД, МЧС, подразделений Национальной гвардии, воспитанников Волгоградского кадетского казачьего корпуса, представителей
В мероприятии будет задействовано 50 музыкантов сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, которые исполнят парадный монтаж из 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.