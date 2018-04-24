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10:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Фонд Дерипаски рассматривает возможность переноса отмененного в Иркутске книжного фестиваля

Причиной отмены книжного фестиваля стали санкции США.

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отменил проведение запланированного на вторую половину мая в Иркутске международного книжного фестиваля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский издатель и публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. По словам представителей «Вольного дела», фестиваль может быть перенесен на осень.

— В этом году Иркутск должны были посетить выдающиеся российские писатели, и их должно было быть больше, чем в прошлом году. Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных «культурных мероприятий», проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде. Но свершится этому не пришлось…, — написал Борис Куприянов.

Издатель отметил, что решение об отмене стало для участников фестиваля «полной неожиданностью». Предварительные расходы, по словам Бориса Куприянова, им будут возмещены. Всего в фестивале планировалось участие 127 издательств, а также ученых, критиков и писателей, в том числе Дмитрия Глуховского (цикл «Метро») и Руты Ванагайте («Наши»).

Как пояснила Sibnovosti.ru PR-директор фонда «Вольное дело» Елена Вишнякова, отмена фестиваля связана с решением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц. В их числе оказались, помимо прочих, компании En+ Group, «РУСАЛ», «ЕвроСибЭнерго» и лично Олег Дерипаска.

— Поскольку программы Фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным, — отметила Елена Вишнякова.

Тем не менее, по ее словам, фонд не планирует полностью закрывать проект — сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину 2018 года.

Фото: pixabay.com.

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