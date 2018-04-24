Парк «Ашхабад» открыли на улице Махтумкули в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В понедельник в Ташкенте на улице Махтумкули открылся парк «Ашхабад», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Парк занимает свыше 10 гектаров площади. На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей Ахалтекинской породы, они считаются символом Туркменистана.

Кроме того, в парке установили современные аттракционы и скамьи, высажены декоративные деревья. Гости смогут посетить кафе и пункты оказания услуг.

«Главы государств осмотрели парк. Президент Туркменистана отметил, что почувствовал себя так, будто оказался в Ашхабаде», — отмечается на сайте.

Также Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов высадили в парке деревья.