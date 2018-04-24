Парк «Ашхабад» открыли на улице Махтумкули в Ташкенте
В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангул Бердымухамедов.
В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангул Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В понедельник в Ташкенте на улице Махтумкули открылся парк «Ашхабад», сообщает
Парк занимает свыше 10 гектаров площади. На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей Ахалтекинской породы, они считаются символом Туркменистана.
Кроме того, в парке установили современные аттракционы и скамьи, высажены декоративные деревья. Гости смогут посетить кафе и пункты оказания услуг.
«Главы государств осмотрели парк. Президент Туркменистана отметил, что почувствовал себя так, будто оказался в Ашхабаде», — отмечается на сайте.
Также Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов высадили в парке деревья.
Ранее сообщалось о визите Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан. Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений. На официальной церемонии в резиденции Куксарой они обменялись представляющими взаимный интерес мнениями по региональным и международным вопросам.