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12:50 (мск), источник: Sputnik

Парк «Ашхабад» открыли на улице Махтумкули в Ташкенте

В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангул Бердымухамедов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В понедельник в Ташкенте на улице Махтумкули открылся парк «Ашхабад», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Парк занимает свыше 10 гектаров площади. На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей Ахалтекинской породы, они считаются символом Туркменистана.

Кроме того, в парке установили современные аттракционы и скамьи, высажены декоративные деревья. Гости смогут посетить кафе и пункты оказания услуг.

«Главы государств осмотрели парк. Президент Туркменистана отметил, что почувствовал себя так, будто оказался в Ашхабаде», — отмечается на сайте.

Также Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов высадили в парке деревья.

Ранее сообщалось о визите Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан. Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений. На официальной церемонии в резиденции Куксарой они обменялись представляющими взаимный интерес мнениями по региональным и международным вопросам.

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