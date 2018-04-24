Японские истребители смогут запускать беспилотники

Министерство обороны Японии составило список требований, которые военные предъявят к перспективному истребителю F-3, сообщает Defense Aerospace. Новые истребители должны будут заменить устаревающие Mitsubishi F-2, разработанные на базе американских F-16 Fighting Falcon. Согласно списку требований, новый боевой самолет помимо прочего должен будет запускать беспилотные летательные аппараты.

Японские военные занимаются проработкой параметров перспективного истребителя F-3 с начала 2010-х годов. В рамках этой программы японские предприятия провели и еще проводят опытно-конструкторские работы в области создания радиолокационной станции, демонстратора технологий боевого самолета и двигателя для истребителя.

Изначально работы по проекту истребителя F-3 планировалось начать в 2016—2017 годах, однако затем сроки начала разработки перенесли на неопределенный срок. Первый летный образец нового самолета планировалось поднять в воздух в 2024—2025 году.

Согласно новым требованиям министерства обороны Японии, истребитель F-3 должен будет нести и запускать беспилотные летательные аппараты. Они будут использоваться в качестве дополнительных сенсоров, удаляющихся от самолета-носителя на некоторое расстояние и обнаруживающих наземные и воздушные цели противника.

Перспективный истребитель сможет обмениваться данными с беспилотниками, передавая им информацию с собственных бортовых сенсоров и получая аналогичную информацию с аппаратов. Новый истребитель должен будет выполнять полеты на скорости до двух чисел Маха (около 2,5 тысячи километров в час). По остальным параметрам F-3 должен соответствовать американскому F-35A Lightning II.

Японское военное ведомство пока не приняло решение, будет ли новый истребитель разработан японскими предприятиями самостоятельно. Военные не исключили, что к участию в проекте могут быть приглашены специалисты из США или Великобритании.

В конце 2016 года сообщалось, что японские предприятия займутся разработкой беспилотников, которые будут выступать в роли ведомых для пилотируемых истребителей. Из-за пацифистской направленности конституции страны новые аппараты не смогут наносить удары по наземным целям (такое действие считается актом агрессии), однако их можно будет использовать в воздушном бою (для самообороны).

Проект разработки новых ведомых беспилотников для истребителей будет реализован в два этапа. На первом этапе предполагается создание исключительно разведывательных аппаратов. Они будут нести широкий набор различных сенсоров и радиолокационных станций и лететь в авангарде пилотируемых боевых самолетов.

Согласно предварительному графику, испытания таких беспилотников состоятся в 2029—2033 годах, а с 2035 года — могут поступить на вооружение. Затем начнется создание боевых аппаратов, способных задействовать ракетное вооружение против других летательных аппаратов. Они будут созданы с использованием тех же планеров, что и разведывательные версии.