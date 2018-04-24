Жительница Польши, спасая свою собаку из реки, нарушила госграницу с Беларусью
Брестские пограничники получили сообщение от своих польских коллег о том, что на белорусской территории, возможно, находится гражданка Польши.
Брестские пограничники получили сообщение от своих польских коллег о том, что на белорусской территории, возможно, находится гражданка Польши.
Жительница Польши бросилась в Западный Буг за своей собакой и нарушила режим государственной границы. об этом сообщили в ГПК Беларуси.
На берегу реки Западный Буг действительно была обнаружена 31-летняя женщина. Оказалось, что она бросилась в воду, чтобы вытащить свою сбежавшую собаку. Женщина попала на белорусскую сторону, так как ее унесло сильное течение. Сотрудники погранслужбы оказали ей необходимую помощь.
В отношении гражданки соседнего государства были составлены процессуальные документы. После завершения всех формальностей она отправилась домой.