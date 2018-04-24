В домах четырех районов Казани 25 апреля не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 8.30 до 17.00 электричество будет отключено в Авиастроительном районе по адресам: ул. Астраханская дома №№ 60−66; ул. Беломорская дома №№ 25−35; ул. Верещагина дома №№ 2−14, 3−13; ул. Донецкая дома №№ 3,21а; ул. Карагандинская дома №№ 10, 16.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.1-я Армавирская; ул.2-я Армавирская дома №№ 1−10а, 10б; ул.3-я Армавирская дома №№ 1−20; ул. Айдарова дома №№ 20−45; ул. Бавлинская дома №№ 1−11, 2−10; ул. Гомельская дома №№ 2−34; ул. Донецкая дома №№ 39−69, 26−42; ул. Ишимская дома №№ 1−35; ул. Карагандинская дома №№ 1−10, 55−107, 58−90; ул. Мариупольская дома №№ 17−38, 45−73, 48−72.

С 8.00 до 17.00 не будет электричества в Вахитовском районе по адресу ул. Чернышевского дом № 17/38.

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в Приволжском районе по адресам: ул. Авангардная дома №№ 143, 145; ул. Братьев Касимовых дома №№ 38, 40; ул. Р. Зорге дома №№ 33, 35, 37; ул. Кул Гали дома №№ 5, 7, 7а, 20; ул. Промысловая дом № 5; ул. Ю. Фучика дома №№ 101, 103; частном секторе по улицам Борисковская и Задне-Борисковская.

С 8.30 до 17.00 света не будет в домах частного сектора поселка Отары Приволжского района по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка Советского района по адресам ул. Мира дома №№ 15−27, 16−26, а также по улицам Строителей, Татарстан и Тукаевская.

С 9.00 до 18.00 электричество будет отключено в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Вишневая дома №№ 1−20, 123−129; ул. Лесная дома №№ 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б; ул. Сливовая дома №№ 1−17, 2−28; ул. Спортивная дома №№ 1−29, 2−24.

С 9.00 до 16.00 света не будет в поселке Царицыно Советского района в жилых домах на ул. Олонецкая.