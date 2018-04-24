Волгоградские ветераны ищут сведения о судьбе пропавшего без вести солдата

Как сообщили РИАЦ в областном совете ветеранов, Валентина Андреевна пытается выполнить завет отца, не раз предпринимавшего попытки выяснить судьбу брата. Его данные: Нидзий Иван Николаевич, год рождения 1918, призывался Котельниковским РВК, проживал до призыва пер. Полегалова 11, пропал без вести декабрь 1943 г., последнее письмо было из Керчи в 1943 году. (запись в Книге памяти Волгоградской области с неточной фамилией Нидета Иван Николаевич; база данных ОБД «Мемориал» других сведений не содержит).