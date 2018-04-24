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10:53 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские ветераны ищут сведения о судьбе пропавшего без вести солдата

Областной Совет ветеранов обращается ко всем, у кого, возможно, имеются сведения о судьбе Ивана Николаевича Нидзия. Письмо с просьбой помочь в поисках прислала племянница солдата Великой Отечественной жительница Котельниково Валентина Фролова (в девичестве — Нидзий).

Как сообщили РИАЦ в областном совете ветеранов, Валентина Андреевна пытается выполнить завет отца, не раз предпринимавшего попытки выяснить судьбу брата. Его данные: Нидзий Иван Николаевич, год рождения 1918, призывался Котельниковским РВК, проживал до призыва пер. Полегалова 11, пропал без вести декабрь 1943 г., последнее письмо было из Керчи в 1943 году. (запись в Книге памяти Волгоградской области с неточной фамилией Нидета Иван Николаевич; база данных ОБД «Мемориал» других сведений не содержит).

На сохранившемся фото изображён Иван Нидзий и неизвестная девушка. На обороте надпись: «На память брату Коле от брата Вани». Это всё, что осталось. В Совете ветеранов, надеются, что кто-то вдруг откликнется.

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