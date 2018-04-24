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18:53 (мск), источник: Популярная механика

Экзорцизм в XXI веке: изгнание демонов по телефону

Как известно, прогресс невозможно остановить, и новые технологии просачиваются даже туда, где их существование трудно представить. Например, в обряд изгнания демонов католическим священником.

Источник: Популярная механика

Уже больше десяти лет Римская Католическая Церковь проводит курсы экзорцизма, посетители которого учатся распознавать дьявола, отличать одержимость от психической болезни и изгонять демонов. И в этом году было решено еще больше облегчить жизнь будущим экзорцистам. Теперь они могут проводить ритуал по мобильному телефону. Прогресс добрался и сюда.

Согласно агентству Reuters, один из учителей на курсах, кардинал Эрнест Симони, считает, что чтение молитвы, изгоняющей демонов, по телефону равноценно проведению ритуала лично. «Мне звонят, мы говорим, и так я провожу ритуал», — объясняет Симони.

Официальные представители католической церкви утверждают, что число инцидентов, связанных с одержимостью демонами, растет, также как и количество просьб провести экзорцизм. Наверное, именно этим мотивируется технологическое усовершенствование ритуала. В этом году курсы по изгнанию демонов посетили около 200 человек. Длится он всего неделю, проводится в Риме, после чего слушатели получают сертификат о том, что прослушали курс. Правда, он не дает права изгонять демонов, этим могут заниматься только священники, причем получив прямое разрешение епископа. Но католики с сертификатом, не посвященные в духовный сан, могут стать «помощниками экзорциста», давая священнику во время ритуала моральную поддержку.

Впрочем, современность проникла в ритуал не только посредством телефонной связи. В прошлом году католическая церковь официально разрешила перевести текст, изгоняющий демонов, с латыни на английский. «Так как латынь уже не столь известна, как прежде, даже среди священников, подобный шаг открывает возможность провести ритуал большему числу духовных лиц», — сообщает отец Эндрю Менке.

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