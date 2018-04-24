Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. Об этом сообщает Daily Mail.
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. Об этом сообщает Daily Mail.
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Большинство поклонников восхищались телом модели. «Возможно, самая прекрасная женщина во всем мире», — комментировали они.
Однако некоторые пользователи высказали свое недоумение. «Понятия не имею, почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн. Что ею движет? Есть предположения?» — писали одни.
«Ты, конечно, безупречна, но, может, пора бы воспользоваться своей славой и сделать
В апреле супермодель Эмили Ратаковски выпустила лукбук новой пляжной коллекции своего бренда Inamorata, в которой также снялся ее муж Себастиан