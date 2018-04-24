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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. Об этом сообщает Daily Mail.

На черно-белом снимке 26-летняя супермодель сидит без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрит в камеру. Ратаковски подписала публикацию заглавными буквами NY, обозначающими название города Нью-Йорк в США.

Большинство поклонников восхищались телом модели. «Возможно, самая прекрасная женщина во всем мире», — комментировали они.

Однако некоторые пользователи высказали свое недоумение. «Понятия не имею, почему миссис Ратаковски публикует такие фотографии онлайн. Что ею движет? Есть предположения?» — писали одни.

«Ты, конечно, безупречна, но, может, пора бы воспользоваться своей славой и сделать что-то действительно значимое? Проснись уже», — призывали другие.

В апреле супермодель Эмили Ратаковски выпустила лукбук новой пляжной коллекции своего бренда Inamorata, в которой также снялся ее муж Себастиан Биар-Макклард. На фотографиях Ратаковски позирует возле кабриолета, за рулем которого сидит ее супруг, у бассейна частной виллы, на садовой лестнице и сиденье машины.

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