В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.

Так, без воды останутся жители некоторых домов по улицам Героев Тулы, Шипки, Еременко, Штеменко, Титова, Триумфальной, Поддубного, 8-й Воздушной армии, Землячки, Симонова, Шекснинской, Космонавтов, Голубинской, Кубанской, Новороссийской, Буханцева, Елисеева, Героев Сталинграда, Изобильной, Пролетарской и не только. Подробнее все улицы с номерами домов можно узнать здесь.