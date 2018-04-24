Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Что будет, если «закончились права»
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля

В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда отключат воду с 24 по 26 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.

Так, без воды останутся жители некоторых домов по улицам Героев Тулы, Шипки, Еременко, Штеменко, Титова, Триумфальной, Поддубного, 8-й Воздушной армии, Землячки, Симонова, Шекснинской, Космонавтов, Голубинской, Кубанской, Новороссийской, Буханцева, Елисеева, Героев Сталинграда, Изобильной, Пролетарской и не только. Подробнее все улицы с номерами домов можно узнать здесь.

Все новости региона
«Юг России ждёт 10 лет похолодания». Ученый об изменении климата
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Пять открытий, в которые трудно поверить
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей
СМИ уличили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО
Нефти не хватает: зачем Минфину дополнительные 200 млрд в долг?
Ученые рассказали, чем пахнет атмосфера Урана
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь