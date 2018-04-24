Волгоградской молодежи предложили проявить себя в социальной рекламе
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут стать участниками IX Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут стать участниками IX Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».
Конкурс предоставляет возможность выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.
Темы конкурса: «Вместе против коррупции», «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодёжь за безопасность дорожного движения!».
Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2018 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный ролик». Участие бесплатное.