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11:46 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградской молодежи предложили проявить себя в социальной рекламе

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут стать участниками IX Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».

Конкурс предоставляет возможность выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.

Темы конкурса: «Вместе против коррупции», «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодёжь за безопасность дорожного движения!».

Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2018 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный ролик». Участие бесплатное.

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