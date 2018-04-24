Видеофакт: ученые показали, как изменится Земля за 300 миллионов лет

Источник: Sputnik.by

Ученые из США и Австралии проанализировали данные о движении тектонических плит и разработали компьютерную модель планеты Земля с учетом этого движения.

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На видео показано, как будет меняться наша планета в ближайшие 300 миллионов лет, и что в итоге станет с шестью континентами.

Геологи не раз публиковали данные о том, что Австралия приближается к Южной Америке со скоростью примерно 4 метра в год. Примерно таким же темпом передвигаются тектонические плиты, на которых располагается Северная и Южная Америка.

Согласно расчетам ученых, через 150 миллионов лет Австралия, Южная и Северная Америка соединятся с плитой, на которой расположена Беларусь, Россия, Китай и другие страны. Видео показывает, как острова Тихого океана сольются и превратятся в огромный материк Амазия. По прогнозам, спустя 300 миллионов лет на планете останутся континенты Пангея Проксима и Антарктида.