В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ

На западе Москвы возобновлён снос частных гаражей для строительства научно-технической зоны МГУ им. Ломоносова. Об этом пишет 24 апреля РБК.

По сведениям префектуры Западного административного округа столицы, территорию расчищают под проект, заказчиком которого выступает Московский государственный университет.

«Производятся работы по освобождению площадки для строительства научно-технической зоны», — цитирует издание слова начальника земельно-правового отдела управления имущественных и арендных отношений МГУ Николая Поникарова.

Он также сообщил, что накануне сноса администрация университета разместила на гаражах объявления о необходимости предоставить документы, подтверждающие права собственников на сооружения. Следует добавить, согласно проекту научно-технической зоны сносу подлежит несколько тысяч гаражей.

Первая волна демонтажа сооружений прошла с сентября 2015 по февраль 2016 года, после чего в ходе публичных слушаний по проекту собственникам гаражей обещали компенсации. Однако, пишет издание, никаких компенсаций владельцы гаражей пока не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года в Восточном административном округе столицы завершилась строительная программа «Народный гараж». В рамках программы строительство объектов началось ещё в 2009 году.

За 8 лет её проведения в жизнь были возведены 165 объектов общей вместимостью свыше 50 тыс. парковочных мест. Московские власти ввели программу для того, чтобы с её помощью решить проблему нехватки парковочных мест в столице.