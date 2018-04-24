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10:47 (мск), источник: RTVi

Ученые: атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц

Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц из-за своих облаков, которые состоят из сероводорода. К такому выводу пришла группа астрономов из Великобритании, США и Франции. Исследование опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Источник: AFP 2018
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На основе данных о длине световых волн на Уране ученые предположили, что в атмосфере планеты содержится аммиак или сероводород. Эту гипотезу удалось подтвердить с помощью 8-метрового телескопа в Обсерватория Джемини на Гавайях. Ученые наблюдали за тем, как облака преломляют солнечный свет, и заметили сероводород.

Такое открытие может объяснить происхождение планеты. Уран — это газовый гигант. Однако в составе других подобных по составу планет, Юпитера и Сатурна, ученые не нашли сероводород. Облака еще одного газового гиганта Нептуна, вероятно, сероводород содержат. По мнению ученых, это указывает на то, что Уран и Нептун формировались намного дальше от Солнца, чем Юпитер и Сатурн.

Когда наша Солнечная система формировалась, баланс между азотом и серой (а следовательно, между аммиаком и обнаруженном на Уране сероводородом) определялся температурой и расположением планеты в системе.
Ли Флетчер
Астроном, член исследовательской группы

По его словам, раннее происхождение Урана доказывает, что газовые гиганты «мигрировали» в Солнечную систему из места, где они сформировались. Открытие состава Урана поможет определить его место рождения.

Уран открыл английский астроном Уильям Гершель в 1781 году. Планета находится на седьмом по удаленности месте от Солнца. Ее ядро состоит изо льда. Иногда с Земли Уран можно наблюдать невооруженным глазом.

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