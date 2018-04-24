Мэрия Хабаровска продала памятник архитектуры за рубль
Владельца для полуразрушенной усадьбы купца Богданова искали три года.
Владельца для полуразрушенной усадьбы купца Богданова искали три года.
В Хабаровске ушла с молотка усадьба купца Богданова, расположенная в Краснофлотском районе. Здание, которое имеет статус памятника архитектуры, мэрия продала вместе с земельным участком площадью около пяти тысяч квадратных метров, сообщает портал «Губерния».
Напомним, полуразрушенному особняку более 120 лет. Денег на его реставрацию в городском бюджете не нашлось, поэтому старинное здание решили продать. Усадьбу власти Хабаровска выставляли на торги в течение трех лет. Саму постройку оценили всего в один рубль, а вот земельный участок имел рыночную стоимость. Изначально за весь лот просили более 20,2 млн рублей, но со временем его цена значительно снизилась: для нынешнего покупателя она составила порядка 5 млн рублей.
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По информации мэрии, дом и участок на улице Санаторной, 17а приобрел хабаровский предприниматель. Он должен будет полностью восстановить здание. Администрация города уже передала покупателю эскизный проект, в котором детально описан исторический облик усадьбы. Реставрация займет не менее трех лет. В дальнейшем владелец собирается превратить особняк в дом торжеств.