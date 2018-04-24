Мэрия Хабаровска продала памятник архитектуры за рубль

В Хабаровске ушла с молотка усадьба купца Богданова, расположенная в Краснофлотском районе. Здание, которое имеет статус памятника архитектуры, мэрия продала вместе с земельным участком площадью около пяти тысяч квадратных метров, сообщает портал «Губерния».

Напомним, полуразрушенному особняку более 120 лет. Денег на его реставрацию в городском бюджете не нашлось, поэтому старинное здание решили продать. Усадьбу власти Хабаровска выставляли на торги в течение трех лет. Саму постройку оценили всего в один рубль, а вот земельный участок имел рыночную стоимость. Изначально за весь лот просили более 20,2 млн рублей, но со временем его цена значительно снизилась: для нынешнего покупателя она составила порядка 5 млн рублей.

«Последний конкурс, который был объявлен в апреле, принес определенный успех: появилась заявка от молодого человека. Сегодня мы подписали договор купли-продажи этого объекта. Покупателю [известен] объем работ, который он должен будет выполнить», — рассказала начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности городской администрации Лариса Распопова.