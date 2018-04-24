Стала известна дата открытия отеля «Лотте» во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Официальное открытие пятизвёздочного отеля под всемирно известным брендом «Лотте» запланировано на 19 июля. Об этом стало известно во время двусторонней встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с генеральным директором «Лотте отель Владивосток» Син Ин Хёпом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Со слов гендиректора, гостиница, которой более 20 лет владела компания «Хёндэ», вначале преобразится не сильно.

«У отеля “Хёндэ” очень длинная история во Владивостоке, многие ее знают. Мы решили, что пока интерьер менять не будем, коснемся только основных моментов вывесок и логотипов. И о том, как будем в дальнейшем преображать гостиницу, будем ещё думать. Хотим, чтобы это было на пользу самому городу», рассказал Син Ин Хёп.

Тарасенко отметил, что это единственный национальный отель в Приморье. Глава края предложил в качестве формы носить сотрудникам национальный костюм ханбок. Син Ин Хёп обещал рассмотреть данный вопрос, несмотря на то, что в Сеуле от такого вида одежды отказались.

Также Син Ин Хёп пригласил Андрея Тарасенко принять участие в церемонии открытия «Лотте» 19 июля.