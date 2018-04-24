Туристы назвали «Праздник корюшки» в Петербурге главным гастропраздником

Напомним, в 2018 году «Праздник корюшки» пройдет 12 и 13 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо». В рамках мероприятия все желающие смогут приобрести свежую рыбу и угоститься жареной, принять участие в конкурсе рыбаков и стать свидетелями акции по выпуску мальков лосося в Финский залив.