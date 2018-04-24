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11:06 (мск), источник: Actualitati.md

Покупатель нашел мертвую мышь в хлебе Франзелуца

Неприятный сюрприз нашел житель столицы в буханке хлеба SA «Franzeluta».

«Дорогие друзья, будьте осторожны при покупке хлеба Франзелуца. Сегодня я посетил своих родителей и опубликовал фотографии. Завтра я об этом сообщу Центру по Правам Потребителей, возможно, другим учреждениям. В хлебе мой отец нашел испеченную мышь», — возмущенный мужчина опубликовал на своей странице в соцсети.

На данный момент «Franzeluta» не прокомментировала этот случай.

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