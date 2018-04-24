Покупатель нашел мертвую мышь в хлебе Франзелуца

«Дорогие друзья, будьте осторожны при покупке хлеба Франзелуца. Сегодня я посетил своих родителей и опубликовал фотографии. Завтра я об этом сообщу Центру по Правам Потребителей, возможно, другим учреждениям. В хлебе мой отец нашел испеченную мышь», — возмущенный мужчина опубликовал на своей странице в соцсети.