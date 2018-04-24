Эксперты ВОЗ: «В Беларуси снизилась смертность людей трудоспособного возраста»
В стране востребованы
В стране востребованы
Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили, что в Беларуси стали меньше умирать люди трудоспособного возраста.
Статистически это снижение выглядит так: 3,8 случая на тысячу человек в текущем году против 3,9 в прошлом году. Об этом говорится в сюжете Белтелерадиокомпании.
В белорусском Министерстве здравоохранения считают, что до каждого человека нужно донести необходимость поменять свой образ жизни. «Сегодня у молодежи востребованы
Глава странового офиса ВОЗ В Беларуси Батыр Бердыклычев подчеркнул важность внедрения института врачей общей практики, которые смогут ставить диагнозы и назначать лечение без консультации с узкими специалистами в несложных случаях. В Беларуси уде более 40 процентов терапевтов прошли переподготовку и готовы выполнять обязанности врачей общей практики, отмечает tvr.by.