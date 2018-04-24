Эксперты ВОЗ: «В Беларуси снизилась смертность людей трудоспособного возраста»

Источник: Комсомольская правда

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили, что в Беларуси стали меньше умирать люди трудоспособного возраста.

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Статистически это снижение выглядит так: 3,8 случая на тысячу человек в текущем году против 3,9 в прошлом году. Об этом говорится в сюжете Белтелерадиокомпании.

В белорусском Министерстве здравоохранения считают, что до каждого человека нужно донести необходимость поменять свой образ жизни. «Сегодня у молодежи востребованы фитнес-центры, здоровое питание», — отметила начальник главного управления Министерства здравоохранения Елена Богдан.