Ольхон просит выделить на бесфосфатные порошки деньги из бюджета Иркутской области

По итогам эксперимента общественники намерены обратиться к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, чтобы попросить субсидирование на переход с обычных моющих средств на бесфосфатные. Об этом «Байкал Инфо» сообщила 24 апреля 2018 год руководитель центра поддержки общественных инициатив Ольхона Ирина Ивлеева. Тестирование стартовало 20 апреля, оно будет длиться ещё две недели.

Экологические чистые моющие средства представили на круглом столе, организованном проектом «Ольхон — территория экологического развития» и Ассоциацией предпринимателей и жителей острова «ОЛЬХОНиЯ». На нём было также предложено обратиться в федеральный центр с просьбой включить переход на безопасные для окружающей среды моющие средства в федеральные программы, а также составить перечень рекомендуемой продукции, которая не нанесет вреда Байкалу и в то же время будет сопоставима по цене и качеству.