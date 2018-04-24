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11:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ольхон просит выделить на бесфосфатные порошки деньги из бюджета Иркутской области

Инициативная группа жителей острова Ольхона, состоящая из семи человек, тестирует семь бесфосфатных стиральных порошков, не вредящих экосистеме Байкала, чтобы проверить качество стирки.

По итогам эксперимента общественники намерены обратиться к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, чтобы попросить субсидирование на переход с обычных моющих средств на бесфосфатные. Об этом «Байкал Инфо» сообщила 24 апреля 2018 год руководитель центра поддержки общественных инициатив Ольхона Ирина Ивлеева. Тестирование стартовало 20 апреля, оно будет длиться ещё две недели.

Экологические чистые моющие средства представили на круглом столе, организованном проектом «Ольхон — территория экологического развития» и Ассоциацией предпринимателей и жителей острова «ОЛЬХОНиЯ». На нём было также предложено обратиться в федеральный центр с просьбой включить переход на безопасные для окружающей среды моющие средства в федеральные программы, а также составить перечень рекомендуемой продукции, которая не нанесет вреда Байкалу и в то же время будет сопоставима по цене и качеству.

Напомним, ряд учёных считает, что фосфатные моющие средства являются причиной массового роста водоросли спирогиры в Байкале.

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