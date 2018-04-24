Колейность на Московском шоссе устранят до 15 мая
Колейность на Московском шоссе будет устранена в срок до 15 мая, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин во время заседания Самарской губернской думы.
Колейность на Московском шоссе будет устранена в срок до 15 мая, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин во время заседания Самарской губернской думы.
«В феврале мы отправили подрядчику претензию с требованием устранить колейность до 15 мая», — сказал господин Пивкин.
Ранее сообщалось, что 9 апреля на Московском шоссе начался гарантийный ремонт Московского шоссе и ул.
Реконструкцию дорог проводили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. У жителей города, депутатов, а также главы региона Дмитрия Азарова неоднократно возникали претензии к качеству выполненных работ. Ранее господин Азаров потребовал ежедневно отчитываться о состоянии Московского шоссе.