Колейность на Московском шоссе устранят до 15 мая

«В феврале мы отправили подрядчику претензию с требованием устранить колейность до 15 мая», — сказал господин Пивкин.



Ранее сообщалось, что 9 апреля на Московском шоссе начался гарантийный ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой.



Реконструкцию дорог проводили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. У жителей города, депутатов, а также главы региона Дмитрия Азарова неоднократно возникали претензии к качеству выполненных работ. Ранее господин Азаров потребовал ежедневно отчитываться о состоянии Московского шоссе.

