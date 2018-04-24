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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Колейность на Московском шоссе устранят до 15 мая

Колейность на Московском шоссе будет устранена в срок до 15 мая, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин во время заседания Самарской губернской думы.

Источник: РИА "Новости"

«В феврале мы отправили подрядчику претензию с требованием устранить колейность до 15 мая», — сказал господин Пивкин.

Ранее сообщалось, что 9 апреля на Московском шоссе начался гарантийный ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой.

Реконструкцию дорог проводили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. У жителей города, депутатов, а также главы региона Дмитрия Азарова неоднократно возникали претензии к качеству выполненных работ. Ранее господин Азаров потребовал ежедневно отчитываться о состоянии Московского шоссе.

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