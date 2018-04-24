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12:13 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке 25 апреля завершится отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон во Владивостоке будет завершен 25 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«В соответствии с постановлением правительства РФ, отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон, отметил заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Эдуард Зямалов. В целом сезон прошел в плановом режиме, он был хорошо подготовлен, необходимые мероприятия были проведены вовремя. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона отмечено не было, возникавшие повреждения теплотрасс устранялись в сжатые сроки».

Отметим, в рамках отопительного сезона 2017−2018 гг. на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев.

Благодаря слаженной работе коммунальных служб Владивостока и тщательной подготовке города к отопительному сезону прошедшей зимой на 15% удалось снизить количество порывов на теплосетях. Во многом таких показателей добились благодаря модернизации сетей.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2018−2019 гг.

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