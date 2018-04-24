Во Владивостоке 25 апреля завершится отопительный сезон
Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко.
Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко.
Отопительный сезон во Владивостоке будет завершен 25 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«В соответствии с постановлением правительства РФ, отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон, отметил заместитель начальника управления по вопросам
Отметим, в рамках отопительного сезона 2017−2018 гг. на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев.
Благодаря слаженной работе коммунальных служб Владивостока и тщательной подготовке города к отопительному сезону прошедшей зимой на 15% удалось снизить количество порывов на теплосетях. Во многом таких показателей добились благодаря модернизации сетей.
В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2018−2019 гг.