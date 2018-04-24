Свердловское МЧС предупреждает автомобилистов о сложной ситуации на дорогах

Из-за непогоды на дорогах Свердловской области сохраняется сложная обстановка. Повсеместно прогнозируются дождь и мокрый снег. «Наибольшее количество осадков ожидается в г. Екатеринбурге, Тавдинском городском округе, г. Каменске-Уральском, Талицком городском округе, г. Ирбите, Туринском городском округе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в режиме онлайн следят за дорожной обстановкой с помощью 26 камер видеонаблюдения. В муниципалитетах ситуацию контролируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Для безопасности сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев к бдительности и повышенному вниманию в пути.

«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях», — информирует ведомство.