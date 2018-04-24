Свердловское МЧС предупреждает автомобилистов о сложной ситуации на дорогах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждают автомобилистов о сложной ситуации на дорогах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждают автомобилистов о сложной ситуации на дорогах.
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в режиме онлайн следят за дорожной обстановкой с помощью 26 камер видеонаблюдения. В муниципалитетах ситуацию контролируют оперативные группы
Для безопасности сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев к бдительности и повышенному вниманию в пути.
«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях», — информирует ведомство.
Осадки могут повлечь увеличение многоводности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы затопления жилых домов нет. Для реагирования на возможные аварии