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11:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловское МЧС предупреждает автомобилистов о сложной ситуации на дорогах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждают автомобилистов о сложной ситуации на дорогах.

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Из-за непогоды на дорогах Свердловской области сохраняется сложная обстановка. Повсеместно прогнозируются дождь и мокрый снег. «Наибольшее количество осадков ожидается в г. Екатеринбурге, Тавдинском городском округе, г. Каменске-Уральском, Талицком городском округе, г. Ирбите, Туринском городском округе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в режиме онлайн следят за дорожной обстановкой с помощью 26 камер видеонаблюдения. В муниципалитетах ситуацию контролируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Для безопасности сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев к бдительности и повышенному вниманию в пути.

«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях», — информирует ведомство.

Осадки могут повлечь увеличение многоводности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы затопления жилых домов нет. Для реагирования на возможные аварии дежурно-диспетчерские службы населенных пунктов приведены в готовность.

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