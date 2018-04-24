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11:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Особый противопожарный режим введен в 15 районах Новосибирской области

Особый противопожарный режим введен сегодня в 15 районах области. Под запретом на большей территории региона — разжигание костров, сельхозпалы.

Источник: Вести - Новосибирск

Выжигание травы — главная причина возникновения пожаров. Спасатели уже зафиксировали в области больше шестисот термоточек, наибольшее количество — в Новосибирском, Искитимском, Мошковском районах, в Новосибирске всплеск возгораний — в Советском, Кировском и Калининском районах.

За нарушение требований пожарной безопасности возбуждено более ста административных дел.

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