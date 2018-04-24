В Уфе река Белая на 4,5 метра ниже уровня выхода на пойму

На данный момент пиковое значение Белой — 3,49 м, зафиксировано 13 апреля во время ледохода. К утру 24 апреля замер гидропоста возле Монумента Дружбы показал 2,03 м. Год назад уровень Белой в этом месте составлял 5,78 м, а пика она достигла 4 мая —7,15 м. (выход на пойму — при 6,6 м).

Апрельский «пик» реки Уфы у микрорайона Шакша — 2,68 м 17 апреля. Сегодня высота ее воды — 1,82 м, год назад было 4,98 м. Максимальный подъем Уфимки в 2017 году зафиксирован на уровне 6,71 м (выход на пойму — 8,3 м).