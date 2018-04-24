В Севастополе рассказали, какие улицы капитально отремонтируют

Источник: РИА "Новости"

В список вошли улицы Новороссийская, Катерная, Рыбацкий причал, Корчагина, подъезд к гериатрическому дому, Загордянского, Богдана Хмельницкого, Подгорной (с. Терновка), Яблочкова, Морских пехотинцев, Керченской, Карла Либкнехта, Михайловской, Садовой (с. Вишневое), а также участок от пр. Античного до ул. Челнокова.

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В то же время на строительство, реконструкцию и содержание дорог в этом году предусмотрено 2 млрд рублей.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что к 1 июля подрядчик должен завершить капремонт одной из центральных улиц — Новороссийской.

«Несмотря на то, что улица Новороссийская не отличается большой протяженностью, это непростой объект. Помимо обновления дорожного полотна, бордюров и тротуаров, ее капитальный ремонт включает обустройство порядка 40 въездов во дворы и на прилегающие улицы, а также монтаж ливневой канализации, замену контактной сети троллейбусов и опор освещения. Качество работы со стороны исполнителя на данном этапе нареканий не вызывает. Подрядчику поставлена задача: сдать все работы в срок до 1 июля», — сказал он.