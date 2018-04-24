Пробная перепись населения пройдёт в Нижнеудинском и Катангском районах

В поквартирном обходе у переписного персонала будут задействованы мобильные устройства — планшетные компьютеры и смартфоны. Об этом 24 апреля сообщает пресс-центр пробной переписи населении России. Пробная перепись в целом пройдёт 10 районах девяти регионов.

Ранее электронные устройства для сбора первичных сведений о населении не использовались. От традиционных бумажных переписных листов пока решено не отказываться — они будут у всех переписчиков на случай возможного отказа техники или же нежелания респондента переписываться с помощью электронного устройства.

В районах пройдёт поквартирный обход переписчиками — сначала 100%-ный, а потом выборочный. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность подать о себе сведения на стационарных переписных участках. К работе по сбору первичных данных планируется привлечь «Почту России», поэтому в нескольких районах в поквартирном обходе будут участвовать ее представители, а в почтовых отделениях появятся переписные участки.